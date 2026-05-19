Российский тренер заявил, что «Краснодар» подарил чемпионство «Зениту»

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что «Краснодар» подарил победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербургскому «Зениту», передает «Чемпионат».

«Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство. Решающим моментом стала игра с «Динамо», где «Краснодар» не использовал два момента и шанса, ведя в счёте. Забивай — и вопрос был бы решен», — сказал Кирьяков.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее два футболиста «Зенита» вошли в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.