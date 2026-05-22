Путин поздравил победителей Кубка Гагарина

Путин поздравил игроков и тренеров «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что игроки клуба на протяжении турнирной дистанции продемонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность.

«И, конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас», — добавил Путин.

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина прошел в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. «Газета» вела онлайн-трансляцию встречи.

В составе ярославского клуба дублем в первом периоде отметился нападающий Егор Сурин. Третью шайбу «Локомотива» на 53-й минуте забросил Максим Шалунов, установивший окончательный счет. Казанцы в концовке смогли сократить разрыв: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, однако сравнять счет хозяевам не удалось.

Итоговый счет серии до четырех побед — 4-2 в пользу «Локомотива», который второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. «Ак Барс» с тремя трофеями в активе трижды проиграл в финале.

Ранее главный тренер «Локомотива» заявил об уходе после победы в Кубке Гагарина.