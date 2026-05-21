Главный тренер «Локомотива» заявил об уходе после победы в Кубке Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил об уходе победы в Кубке Гагарина

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли сразу после завоевания Кубка Гагарина заявил, что покидает свой пост. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать», — сказал Хартли.

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина прошел в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. «Газета» вела онлайн-трансляцию встречи.

В составе ярославского клуба дублем в первом периоде отметился нападающий Егор Сурин. Третью шайбу «Локомотива» на 53-й минуте забросил Максим Шалунов, установивший окончательный счет. Казанцы в концовке смогли сократить разрыв: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, однако сравнять счет хозяевам не удалось.

Итоговый счет серии до четырех побед — 4-2 в пользу «Локомотива», который второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. «Ак Барс» с тремя трофеями в активе трижды проиграл в финале.

Хартли был назначен на пост главного тренера «Локомотива» летом 2025 года, придя на смену Игорю Никитину, который привел команду к первому в истории Кубку Гагарина в прошлом сезоне.

Ранее вратаря «Локомотива» признали лучшим игроком плей-офф КХЛ.