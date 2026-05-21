Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо

Президент России Владимир Путин вручил государственную награду Михаилу Рахлину — сыну своего бывшего наставника по дзюдо Анатолия Рахлина, передает РИА Новости.

Церемония прошла в Кремле. Путин передал Рахлину знак отличия «За наставничество».

Михаил Рахлин работает в спортивной школе олимпийского резерва имени А.С. Рахлина и возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга. Его отец Анатолий Рахлин, заслуженный тренер СССР, тренировал Владимира Путина в ленинградской секции дзюдо с 1965 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

