«Выдержал календарь»: названа причина победы «Зенита» в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун выразил мнение, что петербургский «Зенит» оказался более сосредоточенным в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому сумел завоевать трофей. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Это дистанция. И «Зенит», и «Краснодар» шли к чемпионству, не было каких-то у них прощальных матчей. Каждый ждал от соперника осечки. «Зенит» свой календарь выдержал, а «Краснодар», к сожалению, эту самую осечку допустил. Наверное, это должно было случиться», — указал он.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в России все хорошо с футболом.