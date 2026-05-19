В Роскомнадзоре ответили на вопрос о долгах Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете. Об этом рассказали в Роскомнадзоре в комментарии РИА Новости.

«По состоянию на 19 мая 2026 года Хабиб Нурмагомедов оплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете», — указано в заявлении.

19 мая в СМИ появилась информация, что Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей. Как было указано, боец не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете и рисковал столкнуться с блокировкой счетов. Хабибу уже блокировали счета в 2024 и 2025 годах.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

