Хабиба Нурмагомедова назвали скучным

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на протяжении всей своей карьеры показывал незрелищные бои. Об этом в интервью Red Corner MMA заявил боец Илия Топурия.

«Хабиб не был зрелищным бойцом вплоть до своих последних двух поединков. Интерес к нему во многом держался на том, что он оставался непобежденным. И все ждали, что рано или поздно найдется кто-то, кто его победит. Если говорить честно, то мне никогда не нравился его стиль ведения боя. Вообще», — заявил Топурия.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. В январе 2026 года Макгрегор вызвал Хабиба на бой.

Ранее российский боец получил серьезную травму, исполняя сальто после победы.