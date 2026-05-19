В Португалии объяснили, почему вызвали Роналду на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему принял решение вызвать нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на чемпионат мира — 2026. Его слова приводит издание Record.

«Во‑первых, это икона мирового футбола — человек, о котором у болельщиков всего мира есть свое мнение и который, безусловно, внес огромный вклад в развитие игры. А во‑вторых, это наш капитан. Он предъявляет к себе такие же требования, как и к остальным игрокам», — указал специалист.

Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира станет шестым в карьере. На групповом этапе Португалия сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

