Форвард «Зенита» высказался о попадании в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Форвард «Зенита» Энрике о попадании в сборную Бразилии: горжусь своими корнями
Алексей Даничев/РИА Новости

Форвард петербургского «Зенита» Луис Энрике высказался в соцсетях о попадании в заявку на чемпионат мира 2026 года, заявив, что гордится своей историей.

«Каждый шаг моего пути был значимым. Я горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, который был со мной на этом пути. Еще одна мечта, которая должна осуществиться. Мы — Бразилия. Вперед, на чемпионат мира», — написал Луис Энрике.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На турнире сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее футболист «Зенита» обручился со своей девушкой.

 
