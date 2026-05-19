«Политика не повлияла»: волейболистку Гамову поздравили с включением в Зал славы в США

ВФВ о включении Гамовой в Зал славы: рады, что политика не влияла на голосование
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко поздравил российскую волейболистку Екатерину Гамову с включением в Международный зал славы волейбола. Его слова приводит РИА Новости.

«Рады, что большая политика не смогла лишить процедуру определения номинантов и дальнейшее голосование объективности. Благодарим всех болельщиков – отечественных и зарубежных, поддержавших нашу спортсменку», — сказал Яременко.

Торжественная церемония состоится 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).

Гамова — волейболистка национальной сборной в 1999—2012 и 2014 годах, двукратная чемпионка мира. Она — заслуженный мастер спорта России, лучшая спортсменка России в 2010 году и факелоносец церемонии открытия Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.

Екатерина Гамова замужем за Михаилом Мукасеем, кинооператором и продюсером. Они поженились 17 августа 2012 года. Михаил Мукасей — сын известного режиссера Светланы Дружининой. У пары есть сын, родившийся 15 сентября 2019 года.

Ранее Гамова поделилась редкими фото с сыном, не скрывая его лица.

 
