Российская чемпионка мира рассказала о послеродовой депрессии

Российская волейболистка Екатерина Гамова, которая является двукратной чемпионкой мира и Европы рассказала на YouTube-канале Вити Кравченко, что столкнулась с послеродовой депрессией после рождения сына.

«Твоя жизнь полностью меняется и подчиняется одному маленькому человеку. Именно из-за этой перемены и того, что я еще, не спала, мне было очень тяжело, и это привело к таким последствиям. Я сначала сказала, своему супругу, что мне плохо. Я ему очень благодарна, что он не отмахнулся», — поделилась она.

Екатерина Гамова замужем за Михаилом Мукасеем, кинооператором и продюсером. Они поженились 17 августа 2012 года. Михаил Мукасей — сын известного режиссера Светланы Дружининой. У пары есть сын, родившийся 15 сентября 2019 года.

Гамова — волейболистка национальной сборной в 1999—2012 и 2014 годах, двукратная чемпионка мира. Она — заслуженный мастер спорта России, лучшая спортсменка России в 2010 году и факелоносец церемонии открытия Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.

Ранее Гамова рассказала, что от нее отказался отец.