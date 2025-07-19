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Российская чемпионка мира рассказала о послеродовой депрессии

Чемпионка мира Гамова призналась, что страдала от послеродовой депрессии
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ekaterinagamova11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская волейболистка Екатерина Гамова, которая является двукратной чемпионкой мира и Европы рассказала на YouTube-канале Вити Кравченко, что столкнулась с послеродовой депрессией после рождения сына.

«Твоя жизнь полностью меняется и подчиняется одному маленькому человеку. Именно из-за этой перемены и того, что я еще, не спала, мне было очень тяжело, и это привело к таким последствиям. Я сначала сказала, своему супругу, что мне плохо. Я ему очень благодарна, что он не отмахнулся», — поделилась она.

Екатерина Гамова замужем за Михаилом Мукасеем, кинооператором и продюсером. Они поженились 17 августа 2012 года. Михаил Мукасей — сын известного режиссера Светланы Дружининой. У пары есть сын, родившийся 15 сентября 2019 года.

Гамова — волейболистка национальной сборной в 1999—2012 и 2014 годах, двукратная чемпионка мира. Она — заслуженный мастер спорта России, лучшая спортсменка России в 2010 году и факелоносец церемонии открытия Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.

Ранее Гамова рассказала, что от нее отказался отец.

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