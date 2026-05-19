Стало известно, поедет ли Роналду на чемпионат мира со сборной Португалии

Роналду вызван на чемпионат мира со сборной Португалии

Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира 2026 года, передает «Чемпионат»..

В заявку сборной Португалии попал Криштиану Роналду. Для него этот чемпионат мира станет шестым в карьере.

На групповом этапе Португалия сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

