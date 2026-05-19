Бывший игрок сборной России хочет поучаствовать в необычном забеге

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин заявил, что хочет поучаствовать в забеге на выбывание, передает RT.

«Мне кажется перспективным пробежать Backyard Ultra. Там дистанция — 6,7 км, тебе даётся час. Ты можешь бежать это расстояние сколько угодно раз. Соревнования будут длиться, пока не останется единственный участник», — сказал Смертин.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее Смертин пробежал 24-часовой марафон.