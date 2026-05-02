Бывший капитан сборной России пробежал 24-часовой марафон

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в 24-часовом марафоне по бегу.

За сутки он пробежал 520 кругов по стадиону, а общая дистанция, которую он преодолел, составила 208 км. На самый быстрый круг Смертину потребовалась 1 минута 56 секунд. В итоге он показал 25-й результат, уступив 193 круга победителю — представителю Якутии Александру Моедо.

1 мая Смертину исполнится 51 год. Марафон стартовал в день его рождения.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее появилась информация, что легенда сборной России рискует лишиться двух своих компаний.

 
