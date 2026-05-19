«Лада» продолжит играть в КХЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, в своем аккаунте в Max, что тольяттинская «Лада» останется в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Хоккейный клуб «Лада» продолжает играть и радовать болельщиков Команда с очень большой историей. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ», — говорится в сообщении.

В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место и не вышла в плей-офф.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее сборная России стала победителем Кубка Будущего.