Сборная России стала победителем Кубка Будущего

Молодежная сборная России по хоккею (U‑20) стала победителем Кубка Будущего.

Россияне одержали победу над командой Белоруссии со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Шайбы забросили Никита Харионов, Матвей Гущин, Герман Суздорф, Максим Ильин и Александр Жаровский.

Сборная России набрала 6 очков и стала победителем турнира. Белоруссия с 4 очками завоевала серебряные медали. Бронзовым призером стала команда Студенческой хоккейной лиги.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

