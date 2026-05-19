Комментатор «Матч ТВ» подверг критике ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» раскритиковал московский ЦСКА за комплектование обороны.

«Надо иногда критиковать клубы за трансферную политику и стратегическое мышление. Год назад у ЦСКА была просто непроходимая оборона. Может быть, слишком большая вера была в трансферы Жоао Виктора и Матеуса Рейса. И она сыграла против команды», — сказал Генич.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков. После этой победы ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

