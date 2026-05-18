Бразильскому игроку «Зенита» вернут 30 млн рублей за опоздание на сборы

Петербургский «Зенит» вернет часть штрафных денег бразильскому игроку команды Венделу, которые он выплатил за опоздание на сборы команды. Об этом заявил председатель правления «Зенита» Константин Зырянов после победы клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я обещал, что если мы станем чемпионами, 50 процентов (штрафа) мы возвращаем Маркусу (Венделу). И он устраивает на эти деньги вам отличную вечеринку», — заявил Зырянов в победной раздевалке «Зенита».

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат России, обойдя главного конкурента — «Краснодар» — на два балла.

