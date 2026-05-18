Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Бразильскому игроку «Зенита» вернут 30 млн рублей за опоздание на сборы

«Зенит» вернет 30 млн рублей бразильцу Венделу, которые он выплатил как штраф
Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» вернет часть штрафных денег бразильскому игроку команды Венделу, которые он выплатил за опоздание на сборы команды. Об этом заявил председатель правления «Зенита» Константин Зырянов после победы клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я обещал, что если мы станем чемпионами, 50 процентов (штрафа) мы возвращаем Маркусу (Венделу). И он устраивает на эти деньги вам отличную вечеринку», — заявил Зырянов в победной раздевалке «Зенита».

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат России, обойдя главного конкурента — «Краснодар» — на два балла.

Ранее защитник «Зенита» заявил, что не зря перешел в клуб из ЦСКА.

 
Теперь вы знаете
Меланома в России стала встречаться на 45% чаще. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!