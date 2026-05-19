Российский комментатор рассказал, считает ли он чемпионство «Зенита» заслуженным

Комментатор Орлов: «Зенит» обыграл все команды, с которыми боролся за медали

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» назвал победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) абсолютно законным.

«Зенит» обыграл все команды, с которыми боролся за медали. По сумме двух матчей и «Краснодар» обыграли, и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Динамо». Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Поэтому законное чемпионство», — сказал Орлов.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее игрок «Зенита» Андрей Мостовой назвал Александра Соболева омерзительным.