Игрок «Зенита» Мостовой назвал Соболева омерзительным

Игрок «Зенита» Мостовой назвал форварда Соболева омерзительным в подписи к фото

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фото с нападающим сине-бело-голубых Александром Соболевым после завоевания чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26.

Опубликованное фото Мостовой подписал фразой: «С омерзительным».

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

