В «Локомотиве» объяснили важность Батракова

Тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что Батраков продолжает расти как игрок

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что рад прогрессу полузащитника Алексея Батракова. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Алексей продолжает расти. Он проходит определенные этапы взросления, жизненные этапы. Они нормальные, естественные, если мы берём быт. Он прогрессирует, развивается как определенный человек в социуме», — заявил Галактионов.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 17 мая, завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи был назначен Артем Чистяков.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали. Чемпионом России сезона-2025/26 стал петербургский «Зенит».

