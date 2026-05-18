В «Локомотиве» рассказали, сможет ли команда стать еще сильнее

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что не ощущает, что текущий цикл команды завершен. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте мы не будем поддаваться ощущениям. Сейчас футболисты уходят в отпуск, после отпуск все футболисты согласно действующим контрактам должны будут вернуться в клуб. Есть ли у команды возможность расти? Если при соотношении цены и качества мы сможем найти точечное усиление, то мы будем еще сильнее», — заявил Галактионов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее тренер ЦСКА заявил о готовности остаться в клубе.