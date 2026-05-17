«Спартак» не смог обыграть «Динамо» Мх в финале РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Главным судьей встречи стал Рафаэль Шафеев.

В первом тайме желтую карточку получил защитник «Спартака» Руслан Литвинов. На 45-й минуте предупреждение было показано нападающему «Динамо» Федору Миро. Во втором тайме на 54-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров был наказан за фол. На 60-й минуте желтую карточку получил защитник хозяев Илья Сундуков, на 82-й — полузащитник Максим Глушков.

«Спартак» набрал 46 очков и финишировал на пятом месте. Бронзовые медали завоевал «Локомотив», заработав 49 очков, который в параллельном матче проиграл ЦСКА со счетом 1:2. Махачкалинское «Динамо» с 26 очками завершило сезон на 14-м месте. Позже команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе. Встречи запланированы на 20 и 23 мая.

Ранее «Зенит» стал чемпионом России.