Экс-футболист «Динамо» о победе над «Краснодаром»: ни себе ни людям

Экс -футболист Смолов о победе «Динамо» над «Краснодаром»: ни себе ни людям

Бывший нападающий Федор Смолов высказался в новом выпуске «СМОЛ ФМ» о поражении «Краснодара» от московского «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» с высокой вероятностью подарило чемпионство «Зениту». Наконец-то они отметят столетие, хотя я был не против, чтобы отложили это еще на сезончик. У меня была чуйка, что «Динамо» не проиграет. Они – ни себе ни людям», — сказал Смолов.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Краснодара» объяснил, в чем главная ошибка команды.