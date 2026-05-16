«Мусаев все понимал»: ветеран «Краснодара» объяснил, в чем главная ошибка команды

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший в том числе и за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что победный мяч московского «Динамо» в концовке 29-го тура Российской премьер-лиги существенно повлиял на расклады в чемпионской гонке.

«Думаю, что и Мурад Мусаев это понимал. Мы видели, когда забили гол, как он так, можно сказать, упал на колено. Понимал прекрасно, ну хотя бы ничья, потому что теперь «Зениту» хватает ничьей с «Ростовом». Понятно, в футболе все может произойти, чудо всегда может случиться, но мы прекрасно понимаем, что на этот матч «Зенит» все отдаст ради, ради победы, ради чемпионства», — подчеркнул Деменко.

«Краснодар» лидировал в РПЛ перед началом 29-го тура, однако после собственного поражения от «Динамо» (1:2) и волевой победы «Зенита» над «Сочи» (2:1) утратил первую строчку. При этом из-за пропущенного в концовке от Ивана Сергеева мяча «быков» при своей необходимости побеждать в последнем туре устроит только поражение «Зенита» в выездном матче с «Ростовом».

