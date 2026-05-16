Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

«Мусаев все понимал»: ветеран «Краснодара» объяснил, в чем главная ошибка команды

Экс-футболист Деменко: «Зенит» все отдаст ради чемпионства
Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший в том числе и за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что победный мяч московского «Динамо» в концовке 29-го тура Российской премьер-лиги существенно повлиял на расклады в чемпионской гонке.

«Думаю, что и Мурад Мусаев это понимал. Мы видели, когда забили гол, как он так, можно сказать, упал на колено. Понимал прекрасно, ну хотя бы ничья, потому что теперь «Зениту» хватает ничьей с «Ростовом». Понятно, в футболе все может произойти, чудо всегда может случиться, но мы прекрасно понимаем, что на этот матч «Зенит» все отдаст ради, ради победы, ради чемпионства», — подчеркнул Деменко.

«Краснодар» лидировал в РПЛ перед началом 29-го тура, однако после собственного поражения от «Динамо» (1:2) и волевой победы «Зенита» над «Сочи» (2:1) утратил первую строчку. При этом из-за пропущенного в концовке от Ивана Сергеева мяча «быков» при своей необходимости побеждать в последнем туре устроит только поражение «Зенита» в выездном матче с «Ростовом».

Ранее в «Краснодаре» раскрыли план действий на случай чемпионства «Зенита».

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!