Экс-футболист Мостовой: я плохо спал после гола Литвинова ЦСКА
Бывший футболист Александр Мостовой признался на ВидеоСпортс'', что плохо спал после гола игрока московского «Спартака» Руслана Литвинова в ворота столичного ЦСКА.

«Знаешь, когда Руслан забил этот гол [ЦСКА], он, конечно, всю ночь не спал. Я, кстати, тоже плохо спал, потому что у меня в голове крутилось: «А я забивал такие мячи?» Был похожий мяч в ворота «Барселоны», кстати, на «Камп Ноу», — сказал Мостовой.

В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая. Финал Кубка России состоится на стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. «Краснодар» является действующим чемпионом России.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» предрек «Спартаку» победу в Кубке России.

 
