Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что московский «Спартак» обыграет «Краснодар» в финале Кубка России, передает «Матч ТВ».

«Спартак» выиграет Кубок России. Потом обязательно будем смотреть Суперкубок «Зенит» — «Спартак». Мы ждем это противостояние. «Краснодар», к сожалению, останется в этом сезоне без трофея», — сказал Гасилин.

В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая. Финал Кубка России состоится на стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. «Краснодар» является действующим чемпионом России.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

