Российский тренер рассказал, есть ли у «Краснодара» шансы на победу в РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что у «Краснодара» есть шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Нельзя говорить, что у «Краснодара» нет шансов. Пока игра не сыграна, теоретически может всё случиться. А говорить, что шансов у «быков» нет нельзя», — сказал Балахнин.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

