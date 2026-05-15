Тренер «Ростова» рассказал, будет ли команда мотивирована на матч с «Зенитом»

Тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что команда хочет обыграть петербургский «Зенит» в заключительном матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем», — сказал Альба.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

