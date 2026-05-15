Тренер «Краснодара»: пока есть хоть один шанс, нужно за него биться

Тренер «Краснодара» Мусаев о борьбе за победу в РПЛ: нам надо биться

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда будет биться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Не все от нас зависит. Но мы должны оставаться профессионалами. Проделана большая работа и мы обязаны хорошо закончить сезон. Очень важно сыграть не только для себя, но и для болельщиков. Пока есть хоть один шанс, нужно за него биться», — сказал Мусаев.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

