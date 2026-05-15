Карпин предсказал победителя РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что петербургский «Зенит» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «КП Спорт».

«Это достаточно простой вопрос. Думаю, что «Зенит» уже не отпустит чемпионство. Им достаточно ничьей в последнем туре и как минимум вничью они сыграют», — сказал Карпин.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

