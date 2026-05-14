Плющенко и Ягудин завершат свою борьбу на совместном шоу, заявила чемпионка мира

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Виктория Синицина в интервью «Газете.Ru» высоко оценила идею Евгения Плющенко и Алексея Ягудина провести совместное ледовое шоу.

«И Алексей, и Евгений — безумно талантливые, харизматичные и достойные спортсмены. Всем было очень интересно следить за их историей, и совместное шоу станет красивым завершением этой «борьбы», — отметила фигуристка. — Тем более что недавно они вместе вышли на лед и помирились на глазах у зрителей. Думаю, что поклонники фигурного катания будут наблюдать за их шоу с большим интересом».

Плющенко и Ягудин были яркими соперниками на льду в олимпийском цикле 1998-2002. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году Ягудин обошел Плющенко и завоевал золото. Также Ягудин стал четырехкратным чемпионом мира.

При этом Плющенко ни разу не позволил своему сопернику выиграть чемпионат России, а сам стал 10-кратным чемпионом. Также Плющенко дважды завоевал золото Олимпийских игр, но сделал это в 2006 и 2014 годах, когда Ягудин уже завершил карьеру.

В данный момент Плющенко является тренером в своей собственной академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и проводит свои ледовые шоу. Ягудин выступает в шоу Ильи Авербуха, а также работает ведущим различных проектов.

