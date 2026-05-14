Чемпионке мира Синициной сняли швы после жуткого пореза голени

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Виктория Синицина рассказала в интервью «Газете.Ru», как восстанавливается от глубокого пореза голени, который ей случайно нанес Никита Кацалапов во время выступления на шоу.

«С моим здоровьем все в порядке. Мне уже сняли швы, и я спокойно хожу, разрабатываю ногу. Так что до полного восстановления осталось не так много времени, — рассказала фигуристка. — Я постепенно приступаю к тренировкам на льду, а скоро буду снова выступать. Но все равно стараюсь не перетруждаться, опираться на свои ощущения и ждать возможности полностью вытягивать ногу, растягивать икру».

Синицина получила травму 27 марта во время проката на ледовом шоу Татьяны Навки. Кацалапов случайно задел коньком ногу партнерши и нанес ей рассечение. После этого фигурист увез ее на руках в подтрибунное помещение.

Синицину быстро доставили в больницу, где наложили два шва.

