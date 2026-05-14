Раскрыт главный страх чемпиона мира по фигурному катанию Кацалапова

Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов приняли участие в шоу «Ставка на любовь», где парам необходимо было сделать ставку и угадать, справится их партнер с испытанием или нет. В интервью «Газете.Ru» Синицина рассказала, что в ходе шоу Кацалапову пришлось преодолеть свой самый главный страх — высоты.

«Я очень горжусь Никитой и тем, как он проходил испытания, особенно те, что были связаны с его самым большим страхом — страхом высоты. Я не была уверена в том, получится ли у него справиться с эмоциями, но знала точно, что он будет бороться до последнего», — сказала фигуристка.

Сам Кацалапов отметил, что ему удалось сохранить игровой настрой и получить удовольствие от участия в проекте, несмотря на все испытания.

«В спорте ты идешь к большим результатам всю жизнь, а в реалити перед тобой более короткая дистанция. Наверное, цена ошибки в спорте выше, потому что на льду ты представляешь не только себя, но и всю страну, — сказал Кацалапов. — А в шоу, несмотря на большое желание победить, мы сохраняли игровой настрой и понимали, что процесс для нас так же важен, как и результат. Нам хотелось узнать друг друга лучше, проверить себя на прочность и открыть в себе новые грани. И у нас это получилось!»

