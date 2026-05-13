Медведева рассказала, что изменила бы в своей карьере

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в шоу «Каток», что изменила бы в своей карьере, отметив, что позволила бы себе больше отдыхать.

«Я бы просто больше отдыхала. Прикиньте? У меня было бы два выходных в неделю. У меня было бы два полувыходных в неделю. Если бы у меня что-то болело, я бы позволила себе уйти с этой тренировки, чтобы не доломаться», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении спортивной карьеры.

