«Чудеса бывают»: Мостовой о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что случится может всякое. Его слова приводит РИА Новости.

«Чем футбол прекрасен — чудеса иногда бывают. Иногда. «Зенит» будет выходить и стараться выиграть. До сегодняшнего тура все зависело от «Краснодара». Но, как я и говорил, «Краснодар» мог получить подножку и споткнуться в игре с «Динамо». Это и произошло. Поэтому они сами виноваты», — заявил он.

11 мая «Краснодар» проиграл «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 63 очка. Команда уступает два балла петербургскому «Зениту» перед заключительным туром. В заключительном туре РПЛ «Краснодар» дома примет «Оренбург». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

