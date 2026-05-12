Жозе Моуринью возглавил «Реал»

Португальский специалист Жозе Моуринью возглавил мадридский «Реал», сообщил в своих соцсетях журналист Саша Тавольери.

Отмечается, что стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Официально о назначении Моуринью будет объявлено на следующей неделе.

В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

10 мая «Реал» проиграл каталонской «Барселоне» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Маркус Рашфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18-я). На 64-й минуте встречи на поле вышел бразилец Рафинья, пропустивший из-за травмы подколенного сухожилия почти полтора месяца — он не играл с конца марта.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 91 очко. Идущий вторым «Реал» отстает на 14 очков и уже не сможет догнать соперника за три оставшихся матча.

