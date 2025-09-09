На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главный тренер сборной Италии избил своих игроков и обматерил соперника

Тренер Гаттузо в раздевалке избил игроков сборной Италии
true
true
true
close
IMAGO/Maciej Rogowski/Global Look Press

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо в перерыве матча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Эстонии при счете 0:0 избил игроков своей команды. Об этом рассказал нападающий «Скуадры Адзурры» Джакомо Распадори.

«Дейставительно, я получил по затылку», — приводят слова футболиста итальянские СМИ.

Также досталось защитнику Алессандро Бастони. После этого команда вышла на поле и забила эстонцам пять безответных мячей.

«Если честно, соперник был слабым по сравнению со сборной Италии, поэтому для Гаттузо очень важно было не просто выиграть, а сделать это уверенно. После не лучшего первого тайма команда собралась, думаю в этом заслуга тренера», — заявил порталу «ЕвроФутбол.Ру» бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи.

В следующем туре итальянцы встречались с командой Израиля и одержали тяжелую и результативную победу со счетом 5:4. После финального свистка между игроками и тренерами обеих команд вспыхнул конфликт. В ходе перепалки Гаттузо нецензурно выругался в адрес израильского футболиста Дора Тургемана. После этого стычка прекратилась.

Ранее «Фенербахче» нашел сенсационную замену Моуринью.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами