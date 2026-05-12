Бывший гендиректор «Спартака» объяснил поражение «Краснодара» от «Динамо»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин объяснил поражение «Краснодара» от столичного «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что «Краснодар» физически подсел, передает «Советский спорт».

«Думаю, «Краснодар» физически подсел играть и на Кубок России, и на РПЛ. Они хотели выиграть сразу два трофея, но остался только один турнир. Думаю, «Зенит» точно не упустит РПЛ», — сказал Заварзин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо» в матче РПЛ.