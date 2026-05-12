Губерниев отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо» в матче РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после поражения «Краснодара» от московского «Динамо» заявил в своем Telegram-канале, что петербургский «Зенит» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Я вот всегда думал, в честь кого назвали поселок Лунево? Рядом со Сходней… Теперь всё ясно! Эх, «Краснодар». «Зенит», похоже, чемпион», — написал Губерниев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

