Игрок английского «Манчестер Юнайтед» попал в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав на летний сбор.

Вратари: Станислав Агкацев, Александр Максименко, Денис Адамов, Антон Митрюшкин.

Защитники: Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Мингиян Бевеев, Руслан Литвинов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Илья Вахания, Виктор Мелёхин , Даниил Денисов.

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов, Наиль Умяров, Амир Ибрагимов, Антон Миранчук, Лечи Садулаев , Никита Кривцов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Максим Глушенков, Максим Петров.

Нападающие: Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев, Георгий Мелкадзе, Александр Соболев.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

