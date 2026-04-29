Карпин назвал желаемых соперников сборной России

Тренер сборной России Карпин заявил, что хотел бы сыграть с командами из топ-10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на YouTube-канале «Трибуна» перечислил соперников, с которыми бы хотел сыграть.

«С любой из топ-10 рейтинга ФИФА. Там, не знаю, Испания, Аргентина, Бразилия, Англия, Германия, Франция, кто там еще. То есть с любой», — сказал он.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) Египет занимает 29-е место, Буркина-Фасо — 57-е, Тринидад и Тобаго — 101-е.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Александр Мостовой заявил, что следующий матч сборной России будет с сильным соперником.