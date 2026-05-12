Два футболиста «Зенита» попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026

Дуглас Сантос и Луис Энрике попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026

Футболисты петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике попали в расширенную заявку Бразилии на чемпионат мира 2026 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии.

Также в расширенный список попал игрок «Сантоса» Неймар. В список попали 55 футболистов. Окончательное решение об участии футболистов и итоговый список будет опубликован до конца мая.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее в Иране выдвинули ряд условий по поводу участия в ЧМ-2026.