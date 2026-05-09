В Иране сделали заявление по поводу участия в ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж подтвердил, что национальная сборная страны примет участие в чемпионате мира — 2026. Его слова приводит RMC Sport.

«Мы примем участие в турнире, но не откажемся от своих убеждений, культуры и принципов. Никакая внешняя сила не сможет лишить Иран участия в соревнованиях, на которые он заслуженно квалифицировался», — указал он.

При этом в Иране выдвинули ряд условий, в том числе речь идет о выдаче виз и уважительном отношении к персоналу, иранскому флагу и национальному гимну. Тегеран также требует высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и вдоль маршрутов, ведущих к стадионам, где будет играть команда.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Ранее представители Палестины и Израиля отказались от рукопожатий на конгрессе ФИФА.