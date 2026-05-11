Стало известно, когда «Реал» объявит о назначении Моуринью главным тренером

«Реал» объявит о назначении Моуринью после завершения чемпионата Испании

Мадридский «Реал» объявит о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера после завершения последнего 38-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает Cope.

Последний тур Ла Лиги состоится состоится 25 мая. «Бенфика» готова отпустить 63-летнего португальского специалиста уже после 17 мая. Мадридский клуб должен заплатить за его переход 6 миллионов евро в качестве выкупа по контракту.

В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

10 мая «Реал» проиграл «Барселоне» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Маркус Рашфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18-я). На 64-й минуте встречи на поле вышел бразилец Рафинья, пропустивший из-за травмы подколенного сухожилия почти полтора месяца — он не играл с конца марта.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 91 очко. Идущий вторым «Реал» отстает на 14 очков и уже не сможет догнать соперника за три оставшихся матча.

