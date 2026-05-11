Звезда «Барселоны» опередил Роналду, трижды выиграв Ла Лигу

18-летний Ямаль опередил Роналду по победам в чемпионате Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в свои 18 лет превзошел показатель Криштиану Роналду по количеству побед в чемпионате Испании, обыграв со своей командой «Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги.

Ямаль уже трижды становился чемпионом Испании в составе каталонского клуба. Таким образом, он опередил по этому показателю Роналду, который за девять лет выступлений за мадридский «Реал» завоевал титул чемпиона Ла Лиги дважды.

Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Маркус Рашфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18-я). На 64-й минуте встречи на поле вышел бразилец Рафинья, пропустивший из-за травмы подколенного сухожилия почти полтора месяца — он не играл с конца марта.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 91 очко. Идущий вторым «Реал» отстает на 14 очков и уже не сможет догнать соперника за три оставшихся матча.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Лионель Месси назвал молодого футболиста, который напоминает ему его самого.