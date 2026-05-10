«Сочи» досрочно вылетел из РПЛ

«Сочи» вылетел из РПЛ за тур до конца чемпионата

«Сочи» досрочно вылетел из чемпионата России, лишившись права играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Это стало известно после ничьей между «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ со счетом 1:1. «Сочи» с 21 очком занимает последнее, 16-е место. Даже в случае победы в заключительном туре сочинцы не смогут обогнать махачкалинское «Динамо» с активом 25 очков или другие команды из зоны стыков.

«Сочи» уже вылетал из РПЛ в 2024 году. Тогда команда вернулась через сезон.

10 мая «Зенит» одержал победу над «Сочи». Игра прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыли сочинцы: Федоров, который после подачи Макарчука головой переиграл защитника Нино. В первом тайме «Зенит» также не реализовал пенальти: на 13-й минуте Луис Энрике пробил в перекладину. На 59-й минуте Луис Энрике вышел один на один после передачи Максима Глушенкова и сравнял счет. На 84-й минуте Ерохин добил мяч в пустые ворота.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла. «Сочи» с 22 очками остался на последней строчке.

Ранее «Зенит» раскритиковали за недооценку «Сочи» в матче РПЛ.