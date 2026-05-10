«Зенит» раскритиковали за недооценку «Сочи» в матче РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о победе «Зенита» над «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Удивлен, как «Зенит» отнесся к матчу с «Сочи». Посчитали, что приехала команда, которая не выйдет на игру после долгой дороги. А когда уже «Зенит» клюнул петух в одно место, во втором тайме постарались исправить. Это удалось, но с большим трудом», — заявил Точилин.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыли сочинцы: Федоров, который после подачи Макарчука головой переиграл защитника Нино. В первом тайме «Зенит» также не реализовал пенальти: на 13-й минуте Луис Энрике пробил в перекладину.

На 59-й минуте Луис Энрике вышел один на один после передачи Максима Глушенкова и сравнял счет. На 84-й минуте Ерохин добил мяч в пустые ворота.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла. «Сочи» с 22 очками остался на последней строчке.

Ранее «Зенит» установил клубный рекорд по заработанным пенальти за сезон.