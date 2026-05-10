«Зенит» с трудом одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1. Матч обслуживал главный судья Рафаэль Шафеев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыли сочинцы: Федоров, который после подачи Макарчука головой переиграл защитника Нино. В первом тайме «Зенит» также не реализовал пенальти: на 13-й минуте Луис Энрике пробил в перекладину.

На 59-й минуте Луис Энрике вышел один на один после передачи Максима Глушенкова и сравнял счет. На 84-й минуте Ерохин добил мяч в пустые ворота.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла. «Сочи» с 22 очками остался на последней строчке. В следующем туре «Зенит» 17 мая сыграет на выезде с «Ростовом», в этот же день «Сочи» примет «Ахмат».

Ранее «Зенит» установил клубный рекорд по заработанным пенальти за сезон.