Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Зенит» установил клубный рекорд по заработанным пенальти за сезон

«Зенит» установил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон
Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» установил новый клубный рекорд по заработанным пенальти за сезон в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Цифроскоп».

10 мая в матче против «Сочи» петербургский клуб заработал пенальти, однако он не был реализован: Луис Энрике ударил в перекладину. Всего за сезон петербуржцы получили 13 пенальти, из которых забили 8. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2015/16 с 12 пенальти, из которых 9 забили.

Встреча которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыл Федоров, который после подачи Макарчука головой переиграл защитника Нино. На 59-й минуте Луис Энрике вышел один на один после передачи Максима Глушенкова и сравнял счет. На 84-й минуте Ерохин добил мяч в пустые ворота.

После 29 туров «Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла.

Ранее «Зенит» анонсировал завершение карьеры Кержакова.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!