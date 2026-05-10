«Зенит» установил клубный рекорд по заработанным пенальти за сезон

Петербургский «Зенит» установил новый клубный рекорд по заработанным пенальти за сезон в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Цифроскоп».

10 мая в матче против «Сочи» петербургский клуб заработал пенальти, однако он не был реализован: Луис Энрике ударил в перекладину. Всего за сезон петербуржцы получили 13 пенальти, из которых забили 8. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2015/16 с 12 пенальти, из которых 9 забили.

Встреча которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыл Федоров, который после подачи Макарчука головой переиграл защитника Нино. На 59-й минуте Луис Энрике вышел один на один после передачи Максима Глушенкова и сравнял счет. На 84-й минуте Ерохин добил мяч в пустые ворота.

После 29 туров «Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла.

Ранее «Зенит» анонсировал завершение карьеры Кержакова.